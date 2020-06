Protesta degli infermieri, Razza: "Vi ringrazio per ricordare gli operatori morti per il Coronavirus"

Flash mob degli infermieri questa mattina a Palermo. A scendere in piazza per testimoniare tutta la propria solidarietà, l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

"Ringrazio per l'iniziativa di ricordare quanti operatori della sanità hanno perso la loro vita - ha detto -. Abbiamo parlato di tante iniziative, come mettere in campo tutte le procedure di selezione, come consentire ai professionisti che hanno lasciato la sicilia di farvi ritorno e per questo nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la mobilità dei due concorsi di bacino".

