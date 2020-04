Grigliate sui tetti a Palermo, Ferrandelli: "Felice che ci sia stata un'azione esemplare"

"Un intervento dovuto, forse non hanno capito quanto la salute collettiva dipenda da ciò che ognuno di noi sta facendo. Lì su quei tetti si stava esagerando, pubblicando sui social un messaggio vergognoso che non va replicato. Allo Sperone c'è anche gente che sta a casa e tutela la propria famiglia. Sono contento che ci sia stata un'azione eclatante ed esemplare. In queste ore chi pensa di potersi fare Pasqua e Pasquetta sta solo mettendo a repentaglio la vita di tutti. Per fortuna c'è una Palermo che sente, che vede e che denuncia". Lo dichiara in un video messaggio il consigliere comunale di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, leader di Europa+.

