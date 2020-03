Palermo, Orlando: "Ho fatto sbattere la faccia al muro agli speculatori"

Questo pomeriggio a Palazzo delle Aquile il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, Vincenzo Di Dio, ha prestato giuramento come assessore comunale all’Edilizia privata nelle mani del Sindaco Leoluca Orlando.

"Il sindaco risponde sempre di tutto quello che accade in città. Poi risponde alla propria coscienza politica, se ha rispettato il proprio programma e la propria visione. Io l’ho talmente rispettata che ho fatto sbattere la faccia al muro a chi cercava di speculare sugli interessi di questa città. Adesso dovranno spiegare ai magistrati se non sono pure criminali". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a Palazzo delle Aquile, dove ha presentato la nuova giunta, parlando dell’indagine giudiziaria che ha portato agli arresti domiciliari di due consiglieri comunali e due funzionari del Comune e così replicando alle critiche delle opposizioni che hanno lanciato una mozione di sfiducia nei suoi confronti

Presenti alla cerimonia i componenti del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri. Il neo assessore arriva dopo l’ultima inchiesta anti-corruzione che ha portato all’arresto di due consiglieri e di funzionari comunali, travolgendo l’Area Tecnica, e dopo il passo indietro dell’assessore designato Emilio Arcuri.

«La fiducia mostrata dal sindaco nell’affidarmi un compito così delicato - commenta Vincenzo Di Dio - è anche il riconoscimento del ruolo che l’Ordine degli ingegneri ha svolto in questi anni contribuendo con idee, riflessioni e proposte al dibattito pubblico su importanti questioni di interesse collettivo. Assumo questo incarico per il senso di responsabilità civica che guida il nostro impegno come categoria professionale, e per questo è emblematica la presenza del Consiglio dell’Ordine al mio fianco nel momento del giuramento: la delega all’Edilizia privata conferitami dal sindaco, è l’unica che avrei potuto accettare, perchè la ragione del mio ingresso in Giunta sta nel mettere a disposizione l’apporto tecnico richiesto per aiutare la macchina comunale a superare l’attuale fase di difficoltà in questo settore».

Nel video le interviste al sindaco Leoluca Orlando e ai due neo assessori Paolo Petralia Camassa e Vincenzo Di Dio.

© Riproduzione riservata