Coronavirus, il sindaco Orlando: "Siate prudenti ma niente allarmismi"

"Ad oggi non c'è un solo caso in Sicilia di Coronavirus, sono in contatto con il presidente della Regione - dice Leoluca Orlando, sindaco di Palermo - Oggi pomeriggio avremo un incontro insieme alla Protezione civile e domani un incontro in Prefettura per esaminare la vicenda nella provincia di Palermo. Siate prudenti e non allarmismi. Ci atterremmo alle indicazioni che verranno dagli organi competenti".

"Stiamo tutti seguendo in modo preciso le indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie, invitando i cittadini a rispettare le poche, semplici ma fondamentali istruzioni che sono state date per la prevenzione della diffusione del virus".

