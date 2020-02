Ars, Salvini parla di burocrazia con Miccichè: "Bloccate a Palermo 18 mila pratiche"

Matteo Salvini all'Ars ha parlato anche delle polemiche con Gianfranco Miccichè: "In passato mi ha dato dello stronzo, ma io non porto rancore a Miccichè: lo ringrazio per l'accoglienza e la visita a Palazzo dei Normanni", ha detto.

"Una delle emergenze nazionali, di cui abbiamo parlato col presidente Miccichè, prendendo un caffè, è la burocrazia: solo nella sovrintendenza di Palermo - ha spiegato Salvini - sono ferme 18mila pratiche, sbloccarle significherebbe creare lavoro".

Il leader della Lega ha anche visitato la cappella Palatina, poi una colazione nella sala cinese con Miccichè, prima della conferenza stampa con i deputati del neo gruppo parlamentare leghista.

Video di Marcella Chirchio.

