Salvini a Palermo, Ballarò "blinda" la piazza: "Qui niente passeggiate"

Venite a Ballarò a fare la spesa, a fare una passeggiata - dice l’associazione Sos Ballarò,ideatrice dell’iniziativa Ballarò non si Lega - o a prendere un caffè portando con voi magliette e locandine, simboli dei tanti momenti sociali che abbiamo organizzato in questi anni: dal Buskers al Mediterraneo Antirazzista, passando per le tantissime altre iniziative nate in questo quartiere. Noi che a Ballarò ci stiamo tutto l’anno - aggiungono gli organizzatori - non vogliamo permettere che una passeggiata di propaganda, quella annunciata dal segretario della Lega Salvini, si celebri senza che sia raccontata la complessità e la bellezza del nostro quartiere: un quartiere con tanti problemi ma che pensa di risolverli tutti insieme e non l’uno contro l’altro».

