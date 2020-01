Piersanti Mattarella, Orlando: "Esempio di politica con le carte in regola"

"Oggi ricordiamo quel giorno terribile che abbiamo vissuto e per fare memoria, dobbiamo chiederci ogni giorno che senso ha ricordare Piersanti Mattarella". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in occasione della cerimonia per il 40esimo anno dall’omicidio dell’ex presidente della Regione Sicilia.

"Significa dire sì ad una politica con le carte in regola. Lui ripeteva sempre che il primato della politica si fonda sull'eticità dei comportamenti. Lo diceva in un tempo quando governava in questa città e in questa regione il potere criminale mafioso che considerava eversiva la coerenza costituzionale di Piersanti Mattarella. Per questo motivo abbiamo intitolato un parco in via Libertà al suo nome. Oggi siamo grati a Piersanti Mattarella, possiamo dire a lui: 'Missione compiuta'. Ma ancora non è completata, spetta noi completarla piuttosto che mortificarla".

© Riproduzione riservata