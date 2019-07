"Questa è una città che non ha paura, nemmeno dell'inquietudine, che la vive e che l'ha trasformata in amore e in cura per gli altri. Il senso vero è prendere atto del cambio culturale di questa città. Palermo è cambiata molto, siamo cambiati noi". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

