Legittima difesa, i negozianti a Palermo: "Nessun aumento nella vendita di armi"

L'approvazione della legge sulla legittima difesa, approvata giovedì scorso in Parlamento, "Non porterà automaticamente a un aumento della vendita delle armi per difesa personale. Per l'acquisto di armi serve un titolo preciso che non viene rilasciato a chiunque". È quanto spiega nell'intervista video Loredana Di Carlo, titolare dell'armeria Di Carlo di Palermo.

Sulla stessa scia Salvatore Pinio, venditore di armi, che nel video spiega le procedure per ottenere il porto d'armi.

Nel video le interviste ai cittadini e la loro opinione sulla legittima difesa.

