Wine SeeSicily, premiato il vino delle feste: tutto esaurito per i cooking show

Più di duemila persone in due giorni. Si chiude con numeri da record la quarta edizione di Wine SeeSicily, la manifestazione che si è svolta all’EcoMuseo del Mare di via Messina Marine, a Palermo, e che ha puntato i riflettori sul mondo vitivinicolo siciliano attraverso percorsi sensoriali che hanno coinvolto esperti e amanti del buon bere. Premiato il vino delle feste dell’azienda agricola Costantino, di Partinico, da una giuria di blogger composta da Ugo Cosentino (ugo_grandcrew), Ilaria Cappuccini (just.saywine), Clara Iachini (clarettablu), Michela Donati (mimmiwinelover), Helen Bezane (wine perception) e Gianluigi Rappa (winethreesome).

Quaranta le aziende che hanno partecipato all’evento, con 400 etichette in degustazione. Tutto esaurito per gli show cooking con gli chef Peppe Giuffrè e Gabriella Garajo, che hanno realizzato rispettivamente un piatto a base di lenticchie di Ustica e uno a base di granchio blu con l’abbinamento dei vini delle cantine vinicole dei Principi di Spadafora e delle Cantine Pellegrino. Tra gli appuntamenti che hanno animato la due giorni, anche confronti tra aziende operanti nel settore vitivinicolo ed enogastronomico per promuovere il turismo del settore in Sicilia. Tra gli interventi anche quello di Ignazio Lucido, creatore del blog Il mio viaggio in Sicilia, che attraverso i suoi video-racconti promuove il territorio isolano.

«Il grande successo di pubblico – sottolinea Federico Abbate di WineSicily – ci conferma che la qualità delle cantine selezionate viene premiata. Quest’anno, poi, grazie al raffinato connubio tra vino e mare, abbiamo puntato i riflettori sulla sostenibilità ambientale, non solo dal punto di vista enogastronomico. Siamo già al lavoro per l’edizione 2023 con tante novità».

Stretta la sinergia con l’Area marina protetta di Ustica con il progetto Amppa (Aree marine protette e pesca artigianale) che vede la partecipazione, oltre del Comune di Favignana, dei Comuni maltesi di Gharb e Ghajnsielem, territori in cui sono presenti importanti aree marine, e del dipartimento Pesca della Regione.

Nelle interviste prima i produttori vinicoli, poi lo chef peppe Giuffrè, il blogger Ignazio lucido e Davide Bruno, direttore Amp Ustica

© Riproduzione riservata