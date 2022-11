Presentata la guida ai Vini di Sicilia 2023: in edicola con il Giornale di Sicilia

È stata presentata all’Orto Botanico di Palermo la guida Vini di Sicilia 2023 curata da Francesco Abate e Giancarlo Gariglio con il coordinamento editoriale di Olivia Reviglio in collaborazione con Slow Wine. La guida sarà in vendita al costo di 3,50 euro con il Giornale di Sicilia a partire da domani. E uno speciale sulla presentazione e le premiazioni delle aziende vinicole andrà in onda su Tgs mercoledì alle 21.30.

Il volume è stato presentato in un incontro condotto da Salvo La Rosa, al quale hanno partecipato il rettore del Sistema Museale di Ateneo Paolo Inglese, nella qualità di padrone di casa, l'editore del Giornale di Sicilia Lino Morgante, il direttore Marco Romano e i curatori della guida che insieme ai collaboratori di Slow Wine, hanno dato vita per il sesto anno consecutivo ad un approfondimento sullo stato di salute del vino siciliano. Presenti anche diversi produttori siciliani recensiti all’interno della guida e premiati.

L’appuntamento è proseguito con assaggi e degustazioni dei 120 vini selezionati, bianchi, rossi, rosati, frizzanti, strutturati, leggeri e corposi, tutti eccellenze del territorio e degni rappresentanti della storia e della tradizione siciliana.

Intervistati Giancarlo Gariglio – Francesco Abate – Marco Romano

