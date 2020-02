Masterclass e chef stellati, a Palermo torna Expocook: oltre 230 espositori

Masterclass, cooking show, seminari e convegni internazionali, dimostrazioni dal vivo, grandi personaggi. È densissimo il programma della quarta edizione di ExpoCook, il grande evento annuale dedicato al settore della ristorazione.

La manifestazione, che si terrà alla Fiera del Mediterraneo di Palermo dal 25 al 28 febbraio, coinvolgerà oltre 230 espositori in 25mila metri quadrati di area coperta, divisi in 11 settori tematici e 8 padiglioni e sarà dedicata al “gusto” in tutte le sue diverse declinazioni. Lunedì 24 febbraio la conferenza stampa di presentazione nella Sala degli Stemmi del Teatro Massimo.

Tra i grandi protagonisti Mauro Uliassi, chef 3 stelle Michelin, 5 cappelli Espresso e 3 forchette del Gambero Rosso che porterà in Sicilia la sua maestria nella cucina. "Saranno 4 giornate all'insegna degli chef più importanti d'Italia, ci saranno oltre 80 cooking show - spiega Fabio Sciortino, project manager di ExpoCook - Ci sarà anche intrattenimento con Sasà Salvaggio. I palermitani potranno assistere a una manifestazione che difficilmente viene organizzata nel sud Italia".

Nel video: Fabio Sciortino, project manager di Expocook, Daniele Vaccarella proprietario della pizzeria La Braciera e il sindaco Leoluca Orlando

