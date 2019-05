Avvinando Wine Fest, a Palermo 800 vini in degustazione e 90 aziende agricole

Più di novanta aziende vinicole, 800 vini in degustazione, un village esterno con prodotti tipici siciliani, street food, e poi, ancora, masterclass e musica: sono questi gli ingredienti dell’ottava edizione di «Avvinando Wine Fest», la manifestazione dedicata al mondo del buon bere e delle eccellenze enogastronomiche, che si terrà a Palermo, ai Cantieri Culturali alla Zisa, sabato 11 e domenica 12 maggio.

La manifestazione, che è stata presentata questa mattina nella sede di Confcommercio Palermo, si inserisce nel calendario degli eventi di rilevante interesse per l’anno 2019 della Regione Siciliana, con una serie di iniziative aperte al grande pubblico, pensate per raccontare il mondo del vino in modo semplice e appassionante.

Grazie alla crescita esponenziale di adesioni da parte delle migliori cantine vitivinicole del settore, in questa edizione è previsto un ricco programma di assaggi, degustazioni guidate e momenti di approfondimento, giocati sulla relazione tra mondo enologico e mondo culturale. Ma non solo.

Dopo i numeri record dello scorso anno, sono tante le novità che riguardano anche i distillati, gli amari e l’olio; tutti prodotti di qualità, fiore all’occhiello del territorio.

«Quest’anno, ci saranno più produttori, sponsor e aziende collaterali al vino - spiegano gli organizzatori Massimiliano Morghese, Giuseppe D’Aguanno e Marco Busalacchi -. Avvinando è una manifestazione in cui converge tutto il mondo del vino a 360° gradi: dal biologico al biodinamico, dalle aziende naturali a quelle convenzionali. Ogni produttore racconterà la propria storia, la propria passione e il proprio modo di fare il vino, con la propria filosofia di produzione».

«Avvinando Wine Fest rappresenta ormai uno degli eventi più importanti sia per i produttori che per gli esperti del settore e per gli appassionati del vino - dichiara Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo -, L’ottava edizione testimonia il successo di un’esperienza che nel tempo si è andata consolidando e che ci porta a conoscere anche il mondo produttivo dell’universo vino così come il meglio dell’enogastronomia. Il successo dei vini siciliani è diventato sempre più veicolo di promozione del nostro territorio, sempre più percepito come offerta di qualità, di gusto e di benessere. Grazie al vino, si vende tutto quello che poi diventa una narrazione unica dei territori, delle tipicità locali, delle biodiversità e dell’eccellenza dei prodotti che racconta la nostra cultura millenaria».

Previsti, inoltre, laboratori e seminari dedicati alla sostenibilità ambientale delle aziende.

Si comincia sabato 11 maggio con l’apertura al pubblico, alle ore 12. Alle 17, invece, è in programma il seminario SOStain “Lavoriamo ogni giorno per lasciare ai nostri figli un ambiente migliore del nostro”; si tratta di uno spazio dedicato alla sostenibilità nella vitivinicoltura siciliana con le cantine Cusumano, Tasca D’Almerita, Planeta.

Domenica 12 maggio, apertura sempre alle ore 12. Alle 17, è previsto il laboratorio Pellegrino “Quattro grilli per la testa”, in cui si degusteranno Il Salinaro, Gazzerotta Grillo Superiore, Marsala Vergine Soleras e BIP Benjamin – Marsala Superiore Riserva Oro Dolce 2013.

Maggiori informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito: www.avvinandowinefest.it e sulle pagine social dell’evento.

Interviste: Patrizia Di Dio, presidente Confcommercio, Massimiliano Morghese organizzatorel, Marco Busalacchi organizzatore

