Regionali in Sicilia, vince Schifani: su Tgs la diretta con i commenti dei protagonisti

Election day in Sicilia è il titolo della maratona tv che TGS dedica oggi - lunedì 26 settembre - allo spoglio dopo la chiusura delle urne. In studio Marina Turco intervista esponenti politici di tutti gli schieramenti in lizza per un posto nei due rami del Parlamento nazionale, nell'Assemblea di Palazzo dei Normanni e con ampio spazio alla competizione per l'elezione del presidente della Regione. Una produzione live che si concluderà alle 23. Durante l'intera giornata, notizie e dati nei tg e on line su Gds.it.

