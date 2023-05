Istanbul-Palermo, Turkish Airlines ha inaugurato la nuova tratta: 4 voli a settimana

Il primo volo da Istanbul è atterrato questa mattina a Palermo. Così la Turkish Airlines ha inaugurato la nuova tratta che amplia la sua rete di voli includendo il capoluogo siciliano e portando a otto il numero di destinazioni nel Paese.

«Siamo lieti di aggiungere Palermo alla nostra vasta rete di voli come 344esima destinazione mondiale e ottava italiana - ha detto il Ceo di Turkish Airlines, Bilal Ekşi -. Rafforzando i nostri legami con l'Italia con questa nuova rotta, i nostri ospiti palermitani potranno godere dell’impareggiabile rete di voli della nostra compagnia di bandiera durante i loro viaggi, mentre i nostri ospiti di tutto il mondo avranno la possibilità di sperimentare le meraviglie di Palermo con Turkish Airlines».

La compagnia di bandiera effettuerà il collegamento Istanbul Palermo il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, per un totale di quattro voli a settimana, seguendo le rotte per Roma, Milano, Venezia, Napoli, Bologna, Catania e Bari in Italia.

I voli previsti per Palermo saranno operati con aerei Boeing 737-800 dall’aeroporto di Istanbul all’aeroporto di Punta Raisi. Turkish Airlines offre ai passeggeri l’opportunità di viaggiare a prezzi speciali di lancio a partire da 259 dollari Usa (circa 234 euro), tasse incluse, per voli di andata e ritorno. «Grazie alle connessioni da Istanbul verso tutto il mondo - dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo 'Falcone Borsellinò - il collegamento con Palermo della Turkish Airlines punta ad aumentare i flussi turistici con l’arrivo di viaggiatori provenienti da altri continenti, attratti dalle bellezze del nostro territorio, dai nostri tesori artistici e dai percorsi Unesco di Monreale, Palermo e Cefalù. Ma anche dall’eccellenza del settore enogastronomico».

Soddisfatto anche il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato. «È un passo importante – commenta – e un giorno di gioia per l’aeroporto internazionale di Palermo. Serve a noi ma anche ad Instanbul strutturare una connettività degna di questo nome. La sfida che dobbiamo affrontare è quella di essere in grado di assicurare dei servizi accoglienti e continuare a fare investimenti».

Nel video parlano Vito Riggio, amministratore delegato Gesap -Bilal Ekşi, Ceo di Turkish Airlines - Salvatore Burrafato, presidente di Gesap

Turkish Airlines è stata fondata nel 1933: ha una flotta di 414 aerei che volano verso 344 destinazioni in tutto il mondo, 291 internazionali e 53 nazionali, in 129 Paesi. Per consultare gli orari dei voli, visitare il sito www.turkishairlines.com, contattare il call center al numero +90 212 444 0849 o recarsi in qualsiasi ufficio vendite di Turkish Airlines.

