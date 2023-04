Ryanair punta ancora su Palermo, quaranta rotte e offerte per l'estate

Una nuova rotta e un sostanziale incremento di altre già esistenti. La compagnia aerea Ryanair ha annunciato oggi il suo più grande piano operativo estivo di sempre per Palermo con 40 rotte, inclusa una nuova rotta per Parma e l’aumento delle frequenze su oltre 15 rotte esistenti tra cui Bari, Bologna, Dublino, Marsiglia, Milano, Napoli, Trieste, Valencia, Venezia, Vienna e molte altre. Questo nuovo operativo vedrà Ryanair basare 5 aeromobili a Palermo per l’estate 2023 e supportare oltre 3.100 posti di lavoro nel campo dell’aviazione, inclusi 150 diretti.

L’operativo di Ryanair per l’estate 2023 da Palermo prevede: 5 aeromobili basati; 40 rotte totali; +60% di crescita rispetto all’estate 2019; oltre 575 voli a settimana – inclusi circa 200 voli settimanali per Roma e Milano; 3.100 posti di lavoro, inclusi 150 diretti. Ryanair opererà oltre 575 voli settimanali per l’estate 2023 (+60% di crescita rispetto all’estate 2019) offrendo ai cittadini e ai visitatori di Palermo più ampia scelta per la prenotazione delle loro vacanze estive 2023, aumentando al contempo sia il turismo in entrata sia l’occupazione locale.

Per festeggiare i 25 anni Ryanair in Italia, i clienti e i visitatori di Palermo possono ora prenotare voli alle tariffe più basse a partire da soli 25 euro a tratta per viaggiare fino a giugno 2023, disponibile solo sul sito web Ryanair.com. “Come compagnia aerea più grande d’Europa e d’Italia, Ryanair è lieta di celebrare 20 anni di operazioni e 10 anni dall’apertura della base di Palermo con il lancio del più grande operativo di sempre per l’estate 2023 - dice Eddie Wilson, CEO di Ryanair - con 40 entusiasmanti rotte, inclusa 1 nuova per Parma”. Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino dichiara: “Questo è il nuovo business che ha inventato sostanzialmente Ryanair. Prima gli aeroporti vivevano delle entrate che riscuotevano dalle aviolinee. Ryanair che porta il traffico e incrementa il nostro sviluppo ci chiede di dividere i proventi. Così facendo gli aeroporti diventano soci, in Sicilia per oltre il 50 per cento. Questo determina una diminuzione delle entrate che vanno compensate in altra maniera, con i parcheggi, i negozi che però da noi non sono ancora molti. Il netto alla fine è positivo ma occorreranno interventi robusti di investimento senza i quali noi non siamo in grado di fronteggiare il nuovo traffico che arriva”.

Per il presidente di Gesap Salvatore Burrafato: “Non bisogna guardare solo ai nuovi risultati ottenuti ma bisogna guardare al futuro sperando di fare sempre meglio”. Presente anche il vicesindaco Carolina Varchi: “Grazie alla collaborazione proficua e virtuosa con Ryanair quest’anno si arricchisce, dopo 20 anni di collaborazione, di nuove opportunità di spostamento”.

Nel video parlano: il ceo di Ryanair Eddie Wilson, l'amministratore delegato Gesap Vito Riggio, il presidente di Gesap Salvatore Burrafato e il vicesindaco di Palermo Carolina Varchi.

