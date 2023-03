Visite e spettacoli, collaborazione fra Villa Igiea e Teatro Massimo: «Palermo meta di eccellenza»

Villa Igiea e Teatro Massimo insieme per promuovere l’arte e la cultura dell’ospitalità a Palermo. Fortemente voluti da Ignazio Florio jr. e donna Franca, e progettati dal celebre architetto Ernesto Basile, rappresentano la massima espressione italiana dello stile liberty che, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, caratterizzano l’arte e l’architettura.

La collaborazione nasce per promuovere nuove esperienze dedicate agli amanti della cultura provenienti da tutto il mondo. Gli ospiti di Villa Igiea potranno fruire di visite private per scoprire la storia e il fasto architettonico e artistico, godere di un cocktail in uno degli ambienti dedicati, assistere ad uno degli spettacoli durante una cena al ristorante Florio della struttura ricettiva, così come erano soliti fare Ignazio e Franca Florio nel periodo della Belle Epoque. «Siamo contenti di iniziare questa collaborazione con una realtà di livello internazionale – spiega il sovrintendente del Teatro Massimo, Marco Betta -. Siamo qui nel segno di Basile. Dall’arte nascono collaborazioni importanti».

Isidoro Di Franco cluster manager Sicilia per Rocco Forte hotels sottolinea: «Palermo si afferma come destinazione di eccellenza. Con il ricco calendario di eventi che offre il Teatro Massimo possiamo rafforzare la bassa e media stagione turistica». L’assessore comunale alla Cultura, Giampiero Cannella, definisce questa collaborazione «un segno di vitalità della città. È un accordo tra le più belle e note istituzioni della nostra città a livello mondiale».

Nel video Isidoro Di Franco, cluster manager Sicilia per Rocco Forte hotels – Marco Betta, sovrintendente Teatro Massimo – Marida Cassarà, direttore marketing Teatro Massimo – Giampiero Cannella, assessore comunale alla Cultura.

