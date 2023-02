Il presidente dei porti della Sicilia occidentale: «Decisivo conoscere l'offerta turistica del territorio»

I turisti in Sicilia ci sono, sono sempre più numerosi. Ma occorre crescere ancora. Il piano industriale dell'autorità portuale della Sicilia occidentale prevede un ulteriore incremento rispetto ad arrivi che già sono in costante aumento. Ma per fornire ai turisti servizi mirati e di qualità, occorre che le strutture d'arrivo abbiano uno scambio continuo di informazioni con gli enti locali.

«Bisogna mettere in rete con i comuni i porti e gli aeroporti, per conoscere quello che offrono i territori», spiega Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità portuale della Sicilia occidentale, che oggi alla Bit di Milano ha preso parte al primo momento di confronto nello stand di «The Best of Western Sicily». Il presidente è a Milano Fiera per continuare a fare crescere i sei scali che l'autorità portuale gestisce. «L'accoglienza da mare per un'isola è decisiva», spiega Monti, intervistato da Salvo La Rosa, che cura le finestre informative del gruppo Giornale di Sicilia, presente alla Borsa. «In questi anni - prosegue - abbiamo raggiunto numeri importanti, numeri che deve avere una terra meravigliosa che ha tanto da offrire come la Sicilia. Abbiamo riqualificato i porti di Palermo e Trapani, dato accoglienza a milioni di turisti grazie a un sistema terminalistico all'avanguardia, degno di una terra così bella».

Nel video l'intervista di Salvo La Rosa a Pasqualino Monti

