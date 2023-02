Superbonus e crisi dell'edilizia, la battaglia di 90 imprenditori siciliani: «Rischiamo il fallimento»

Debiti, problemi con fornitori e con i clienti, imprese ormai al collasso e sull’orlo del fallimento. I postumi del superbonus stanno mettendo in ginocchio tanti imprenditori. Circa 80 mila imprese siciliane rischiano la chiusura nelle prossime settimane.

Il blocco dei crediti, dunque, attualmente sta avendo un impatto pesante sulla catena dei soggetti legati alla filiera dell'edilizia. Per questo sono diversi gli imprenditori, professionisti ma anche committenti, che nelle ultime settimane, si stanno organizzando per proporre e chiedere soluzioni per il settore dell'edilizia.

Inoltre, parte da Palermo l’organizzazione del comitato «Esodati del superbonus Sicilia», un gruppo di 90 persone tra imprenditori, professionisti ed anche committenti che nelle ultime settimane, specie dopo una manifestazione di protesta romana, chiedono soluzioni per il settore dell’edilizia in crisi.

Nel video gli imprenditori Giuseppe Piraino e Giuseppe Leone.

© Riproduzione riservata