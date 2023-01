Al via i saldi in Sicilia, centri commerciali e piccoli negozi presi d'assalto

Sono partiti i saldi invernali e già dalle prime ore del mattino i negozi del centro e dei centri commerciali sono stati presi d’assalto. C’è chi approfitta delle promozioni per gli acquisiti di tutti i giorni e chi ha atteso pazientemente per trovare il capo desiderato finalmente in ribasso.

In molti hanno atteso questo giorno per approfittare degli sconti e acquistare qualcosa di nuovo per sé o per la famiglia attenti a non sprecare le occasioni e risparmiare sempre, non dimenticando il caro vita e il caro bollette.

A fare da aprifila ai saldi invernali 2023 ci pensano anche quest'anno la Sicilia e la Basilicata. Le due regioni sono le prime a dare il via a sconti e promozioni, proprio come l'anno scorso.

Oggi 2 gennaio in Sicilia i negozi mettono a disposizione della clientela dei prezzi ribassati, per acquistare prodotti di ogni tipo: accessori, abbigliamento, tecnologia, arredamento, oggettistica. Coinvolti nei saldi anche gli ecommerce per chi ama fare shopping online.

