Prodotti tipici ma anche dibattiti, a Palermo il villaggio contadino di Coldiretti

Dal 2 al 4 dicembre a Palermo arriva il Villaggio contadino di Coldiretti. Prodotti tipici in esposizione, degustazioni, laboratori per bambini, confronti e dibattiti si alterneranno a piazza Castelnuovo. Per tre giorni si alterneranno esperti e studiosi che si confronteranno sui temi della crisi energetica, dell’alimentazione e dei rischi connessi all’arrivo sulle tavole del cibo sintetico.

“Il Villaggio Contadino di Coldiretti è un’iniziativa nazionale di particolare rilevanza che impatta su temi di straordinaria attualità – ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – qualità e sicurezza della catena alimentare, cibo a chilometro zero, risposta dell’agricoltura ai cambiamenti climatici e alle mutate condizioni naturali con effetti di quantità e qualità sui raccolti. Credo che sia fondamentale sensibilizzare la popolazione e la città e ringrazio Coldiretti per avere scelto Palermo".

Circa 1.500 studenti delle scuole palermitane impareranno come coltivare la terra, impasteranno la farina a chilometro zero, conosceranno alcuni animali meno comuni.

