Imprese, Sicindustria presenta il premio "Export Italia"

Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, ha presentato oggi a Palermo l'edizione nazionale del Premio Export Italia, organizzato da Uniexport Manager e patrocinato dal ministero degli Affari esteri.

Un riconoscimento destinato alle aziende di maggiore successo in ambito internazionale e alle figure professionali interne ed esterne che hanno contribuito al raggiungimento del risultato sui mercati esteri. La candidatura delle aziende è gratuita.

Alla presentazione sono intervenuti Nino Salerno, delegato Internazionalizzazione Sicindustria/Enterprise Europe Network; Giuseppe Vargiu, presidente di Uniexport Manager; Massimo Cugusi, presidente Premio Export Italia (in collegamento video da Dubai); Michele Sabatino, delegato regionale Uniexport Manager e Premio Export Italia.

"La possibilità di affacciarsi sui mercati esteri - ha detto Salerno - è importante per qualsiasi impresa, ma lo è ancor di più per le imprese siciliane che hanno la necessità di trovare nuova linfa per far crescere le attività e le produzioni. Sicindustria, grazie anche al fondamentale supporto della rete Enterprise Europe Network, si è data molto da fare in questo senso, sostenendo le aziende che esportano e quelle che decidono di affacciarsi sui mercati internazionali. Raccontarne, poi, le storie è un modo per completare un percorso di eccellenza che deve diventare sempre di più patrimonio comune".

Basti pensare che in Italia, delle oltre 200 mila pmi con più di 10 addetti, solo 70 mila sono imprese esportatrici. Due terzi, quindi, non esportano ancora. La numerosità di imprese potenzialmente esportatrici che non hanno ancora avviato progetti di internazionalizzazione può essere stimata nell'ordine delle 100 mila unità. Molto spesso queste imprese non si sono affacciate sui mercati esteri perché non hanno consapevolezza delle proprie potenzialità. Ma questa scelta limita le loro possibilità di crescita dovendosi confrontare con un mercato, quello italiano, che da molti anni non sta registrando fasi di crescita significativa. "Il nostro obiettivo - ha aggiunto Vargiu - è proprio quello di esaltare il ruolo dell'export nell'economia del nostro Paese in un contesto economico globale e interconnesso come ormai va configurandosi in diverse aree di business".

Nel video di Marcella Chirchio, le interviste a Nino Salerno, delegato alla presidenza di Sicindustria e a Giuseppe Vargiu, presidente Uni export manager

