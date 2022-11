"L'impresa al centro", concessionaria auto diventa hub per fare rete

«L’impresa al centro». Questo il titolo della prima edizione di un evento che vuole mettere a sistema le più importanti realtà imprenditoriali della Sicilia occidentale. L’idea nasce da Iolanda Riolo, Ceo dell’omonimo gruppo, figlia di una visione «da imprenditrice che vuole guardare all’impresa come una figura poliedrica e ricca di sfaccettature». Ma soprattutto dal bisogno di dovere confrontarsi su temi e argomenti che risultano sempre più cruciali e la vera sfida per il futuro dell’imprenditoria.

«Ogni giorno discuto e scambio esperienze con clienti-imprenditori che hanno a che fare con sfide importanti. Che sono quelle di tutti noi. Ecco perché - prosegue la Ceo - ho pensato di trasformare questi semplici dialoghi in qualcosa di più». Così, il 12 e 13 novembre il gruppo Riolo darà il via a questa due giorni dedicata ad economia, manifattura, sviluppo, sostenibilità, welfare e industria 4.0, spersonalizzando totalmente l’Audi Zentrum e rendendolo un vero e proprio hub all’intento del quale fare rete e partecipare a seminari e workshop gratuiti. Saranno tantissimi i temi toccati, dall’importanza del fare rete per poter guardare al futuro con più forza, al welfare per i dipendenti, che diventano parte integrante della famiglia che l’impresa deve rappresentare.

«Vedere che i figli dei collaboratori scelgono di continuare a lavorare per l’azienda in cui sono già assunti i loro genitori è motivo d’orgoglio - spiega Iolanda Riolo -, dall’altra parte l’imprenditore ha la responsabilità verso l’azienda e le famiglie che lavorano per essa». Da qui il grande tema del passaggio generazionale: «Troppe aziende non arrivano alla seconda generazione, a ancor meno alla terza e addirittura alla quarta - spiega Riolo -. Questo è un grave danno per tutti, dal territorio che perde una fonte di ricchezza alle famiglie dei collaboratori». Grande importanza sarà dedicata anche al ruolo dell’università: «Sarà assegnata ance una borsa di studio - conclude Iolanda Riolo - ad una studentessa di Ingegneria. Tramite l’università degli studi di Palermo, che patrocina l’evento, abbiamo indetto un bando. È un gesto simbolico, non è molto, ma spero possa essere emulato da più aziende. È un segnale che dobbiamo dare ai giovani, gravemente colpiti anche dalla pandemia». Appuntamento quindi al 12 e 13 novembre presso l’Audi Zentrum.

