"Tirocinio fantasma": nove operai ex Keller protestano sul tetto della sede Anas a Palermo

Protesta sul tetto della sede Anas di via Alcide De Gasperi a Palermo. I protagonisti sono nove operai della ex Keller di Carini. Il motivo dell'iniziativa? Una quarantina di lavoratori sono impegnati in un tirocinio formativo, ma da due mesi e mezzo sono all'interno degli uffici Anas di Palermo, Catania, Caltanissetta, Agrigento senza tutor e senza essere utilizzati.

Il tirocinio è stato previsto da una norma regionale che ha assegnato ad Anas 500mila euro in modo da erogare un assegno di circa 600 euro mensili a fronte di 36 ore settimanali di corsi formativi.

"Siamo disperati non si può fare un 'tirocinio fantasma' a carico della Regione - spiega Stefano Battaglia, ex operaio Keller e sindacalista - sono arrivato stamattina e ho visto i miei colleghi sui tetti, ho informato il responsabile sicurezza Anas, ma mi risulta che al momento nessuno ha avvisato vigili del fuoco e Digos. Sono molto preoccupato per i miei colleghi pronti a fare qualsiasi cosa pur di avere certezze sul proprio futuro lavorativo. Chiedo a tutta la politica regionale di venirci incontro perché la situazione è davvero preoccupante".

