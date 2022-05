Caro-ombrellone in spiaggia con aumenti del 20%: "Difficile evitare i ritocchi"

Cara estate ti scrivo. Cara, anche per i tanti aumenti rispetto all’anno scorso. Sotto il sole dell’estate 2022 che sta per iniziare anche i siciliani trovano una spiaggia più “salata” rispetto al 2021. Lettini e ombrelloni segnano aumenti medi tra il 10 e il 20% con punte addirittura più elevate. Insomma, è già caro-estate.

A crescere è sia il costo di lettini e sdraio, che dell’ombrellone e dell’abbonamento giornaliero più in generale.

“Le bollette della luce sono aumentate cospicuamente come è noto - dice Alessandro Cilano, presidente siciliano della Fiba (Federazione italiana imprese balneari) - noi stiamo cercando di mantenere i prezzi anche se non è facile. Stiamo magari aumentando i costi del caffè o delle bibite, ma ci sono invece alcuni stabilimenti che rincarano sdraio e ombrelloni, non solo in Sicilia".

Un problema che investe anche i dipendenti: "Ricordiamo anche che il nostro personale è qualificato e dobbiamo pagarlo come merita, visto che tra l’altro c’è già carenza”.

Intanto, a livello nazionale, trovata l'intesa di maggioranza sulle concessioni balneari. Come spiegato da vari partecipanti alla riunione con il Governo, il testo finale rimanda ai decreti attuativi la definizione degli indennizzi, senza riferimenti all'avviamento dell'attività, al valore dei beni, a perizie e scritture contabili. Ora l'emendamento passerà alla commissione Bilancio del Senato per il parere e in mattinata lo approverà la commissione Industria che completerà l'esame del ddl concorrenza.

© Riproduzione riservata