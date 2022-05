Imprese, inaugurato a Palermo il primo sportello Invitalia della Città metropolitana

Inaugurato il primo Sportello Invitalia della Città Metropolitana di Palermo rivolto alle imprese. La struttura ha sede presso l'Ex Palazzo delle Ferrovie di via Roma a Palermo dove personale formato accoglie e risponde alle richieste dei cittadini che hanno necessità di acquisire informazioni su incentivi e servizi di Invitalia. Tra gli obiettivi c'è lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali.

"Per garantire la creazione e il successo di un'impresa - ha spiegato l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri - non servono solo idee, non serve solo il talento. Non servono nemmeno solo i soldi. Per una buona causa, i soldi si trovano sempre. A mio avviso sono importanti 5 elementi: una catena corta, si deve essere il più possibile vicini ai luoghi da cui ci si approvvigiona e in cui si vende; la valorizzazione delle potenzialità e delle opportunità del territorio; stare dentro un sistema strutturato: essere un pezzo di un sistema più grande dove si impara, si dialoga e ci si sente parte; serve certamente tanta tenacia, e in Italia anche tanta pazienza; ma soprattutto è fondamentale, imprescindibile, rispettare il tempo. Capire che il tempo non è una variabile indipendente: la competitività degli individui, dei sistemi e delle nazioni oggi si misura con la loro capacità di usare virtuosamente il tempo".

Arcuri ha poi sottolineato quali sono i risultati degli interventi di Invitalia. "Solo per fare un esempio Resto al Sud in 4 anni ha significato, 390 milioni di investimenti Invitalia che hanno generato 993 milioni direttamente attraverso il reddito delle imprese. Tutto questo allo Stato ha dato la riduzione dei sussidi di disoccupazione, il gettito fiscale per il lavoro dipendente e il reddito di impresa".

Soddisfatto anche il sindaco Leoluca Orlando: "La città di Palermo conferma il proprio ruolo di rappresentanza nei territori metropolitani. Con questa iniziativa accoglie nella propria sede uno sportello che è un ponte tra i territori ed Invitalia e consentirà a tutte le imprese dell'area metropolitana a poter accedere ai numerosi incentivi per la promozione e il rafforzamento d'imprese dell'area metropolitana. Uno sportello che è tra i pochissimi in Italia".

Nel video di Marcella Chirchio le interviste a Massimo Rizzuto, esperto in pianificazione strategico territoriale in Sicilia e a Leoluca Orlando.

© Riproduzione riservata