Infrastrutture, il viceministro Morelli a Palermo: "Il porto una risorsa per la collettività"

"Il porto sta cambiando faccia nei confronti della città e per la città. È una risorsa incredibile per la collettività. Ci sono opere già compiute e inaugurate ed altre in fase di realizzazione. Il governo sta investendo ingenti somme sul porto di Palermo e sui quartieri attraverso le risorse del Pnrr. Oggi posso dire che siamo davvero al giro di boa per questa città, a una nuova primavera di Palermo". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli, a margine dell'incontro con il presidente dell'Autorità della Mare della Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti.

L'esponente del Governo si è soffermato anche sul Ponte di Messina sottolineando che "non realizzarlo è un'antitesi rispetto agli importantissimi investimenti che Italia e Europa stanno facendo sul Meridione e la Sicilia. Non realizzare quest'opera sarebbe una cosa antistorica", sottolineando il fatto che la Sicilia è la migliore piattaforma logistica che l'Europa può avere".

Monti ha invece anticipato nuovi progetti su Palermo: "Ho appena ricevuto la notizia nel nuovo decreto infrastrutture presentato dal ministero c'è la soluzione all’annoso problema della diminuzioni del periodo in cui verrano erogati i fondi per il pagamento della ristrutturazione del bacino da 150 mila tonnellate. Aspettiamo il prossimo consiglio dei ministri, ma siamo già pronti ad inviare le lettere per le manifestazioni di interesse - ne sono arrivate già diverse - anche per questa importante opera".

