Pasqua, la Sicilia si riscopre terra di vacanze: Palermo piena di turisti

L’hanno definita una Pasqua di ripartenza e queste immagini che arrivano da Palermo lo confermano. La Sicilia sorride, non c'è il sole primaverile ma ci sono i turisti. Strade affollate, centro pieno di visitatori nel capoluogo. Il lockdown e le città vuote sono ormai un lontano ricordo, i frame che arrivano da questa Pasqua siciliana ci riportano alla normalità.

Dopo due anni di Pasqua zona rossa, questa volta il turismo siciliano brilla per le feste. Secondo l'agenzia viaggi E- dreams, Palermo e Catania sono al quarto e al secondo posto nelle prenotazioni degli italiani per la Pasqua e il ponte del 25 Aprile.

Anche le Eolie fanno il pieno di turisti. Gli aliscafi della Liberty Lines da Messina e Milazzo, e anche la nave da Napoli della Siremar in questo fine settimana hanno viaggiato a pieno carico. Soprattutto per Stromboli, Lipari e Salina. Tanto che le società hanno consigliato la prenotazione in tempo utile per evitare di non trovare posto. A Stromboli per la grande attrazione del cratere sono sbarcati circa 2 mila turisti anche stranieri. A Vulcano, invece, pochi vacanzieri.

