A Bagheria nasce @Ecolab, laboratorio di ecologia integrata ed incubatore di impresa

Dopo la firma del protocollo d'intesa lo scorso 29 marzo, è stato inaugurato oggi l’@Eco lab il laboratorio di ecologia integrata ed incubatore di impresa che prevede progetti di economia sostenibile, riutilizzo e anche la riqualificazione della zona storica di piazza Indipendenza, dove ha sede l’@Ecolab. Presenti all'inaugurazione il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, l’ideatrice del progetto l’architetto Cettina Castelli per conto del gruppo di progettazione CISP Europe, Luigi Tanghetti per Legambiente e Vito Maranga per AMB la società in house che gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti in città

Piazza Indipendenza, spazio interno del centro storico della città è oggi protagonista di una riqualificazione già messa in campo dall’amministrazione comunale con la ristrutturazione dei locali destinati da sempre a magazzino comunale.

Al progetto che si basa sui concetti dell’integrazione e della circolarità partecipano anche due istituti superiori bagheresi, l’istituto professionale di Stato IPS “Salvo D’Acquisto” ed il liceo artistico Renato Guttuso” entrambi di Bagheria. Il progetto si basa sui valori dell’economia sostenibile e circolare, quali per esempio la riparazione, il riuso e il riciclo, che si concretizzeranno in imprese incentrate sul restauro di arredi, sulla rigenerazione di piccoli elettrodomestici e accessori tecnologici e anche sulla riparazione di piccoli veicoli a basso impatto ambientale anche gli arredi della piazza verranno realizzati con i materiali riciclati.

