Pnrr, il segretario generale Cisl Sbarra: "Al Sud più assunzioni nella pubblica amministrazione"

Per spendere al meglio i fondi del Pnrr serve personale adeguato. Lo chiedono ormai insistentemente i sindaci, lo ha chiesto oggi anche il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, a margine del terzo congresso provinciale della Cisl di Palermo e Trapani che si sta svolgendo a Capaci, vicino Palermo.

"Le risorse del Pnrr sono una straordinaria opportunità. Bisogna utilizzare tutte le risorse ed evitare di disperderle in mille rivoli, in modo da determinare questa spinta necessaria al Sud e al Paese per risollevarsi dall'emergenza sanitari e della crisi economica, sociale, produttiva e occupazionale". Per farlo, però, gli uffici hanno bisogno di un potenziamento.

"Ci giochiamo tutto sulla qualità della spesa - aggiunge Sbarra -, ecco perché stiamo chiedendo al governo più assunzioni nella pubblica amministrazione, soprattutto nelle aree meridionali. Il Mezzogiorno deve diventare una vera grande questione nazionale ma anche europea. Nei prossimi cinque anni avremo a disposizione risorse imponenti da spendere per rimette in moto crescita sviluppo, qualità, stabilità del lavoro, soprattutto al Sud".

Tema caldo degli ultimi giorni è l'aumento delle bollette dell'energia. E anche su questo Sbarra, come si può ascoltare in questo video, ha chiesto uno sforzo al governo. "Fa bene il governo a prevedere in queste ore misure ampie per arginare il caro bollette, ma quattro miliardi sono insufficienti. "Grazie alle nostre insistenze è nato un fondo di quasi 4 miliardi. Sono importanti ma insufficienti. Noi dovremmo fronteggiare ancore per molti mesi una crisi che si annuncia lunga e pesante soprattutto per famiglie, lavoratori dipendenti, pensionati, anche per le imprese. Fa bene i presidente Draghi quando afferma che la crescita è il miglior custode della stabilità".

"Abbiamo la necessità di misure urgenti di provvedimenti strutturali - conclude il segretario della Cisl - perché abbiamo un sistema economico in grande sofferenza per lavoratori e anziani che stanno soffrendo incredibilmente questo aumento della bolletta energetica che sta erodendo il potere di acquisto, stipendi e pensioni".

Nel video di Marcella Chirchio le intervista a Sbarra e al segretario Cisl Palermo e Trapani.

