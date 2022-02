Dal Superbonus al Pnrr, congresso regionale della Filca Cisl: "Tante opportunità da cogliere al volo"

Superbonus, Pnrr e sicurezza. Sono stati questi alcuni dei temi discussi durante il congresso regionale della Filca Cisl, a Palermo. Tanta la fiducia nel futuro.

"Bisogna avere entusiasmo e oggi tutta la Sicilia perbene deve averlo per riallinearsi con il Nord - ha dichiarato Paolo D’anca, Segretario regionale Filca Cisl -. Per il Mezzogiorno mai erano stati stanziati così tanti soldi. Ora noi dobbiamo spingere con Comuni e Regione affinchè non rimangano idee e progetti ma ci siano anche cantieri".

"Momento di grande cambiamento per il settore edilizio - dichiara Enzo Pelle, Segretario nazionale Filca Cisl -. Il Covid ha accelerato tutti i cambiamenti e ha fatto capire che l'edilizia può essere diversa dal passato. Un'edilizia che sana le città, le rende più sostenibili e vivibili. Dobbiamo avere maestranze più qualificate e i soldi del Pnrr vanno spesi bene e meglio. L'edilizia in questo momento è il Superbonus, occorre sistemare qualche cosa per renderlo ancora più funzionale".

Gli intervistati: Paolo D’anca, Segretario regionale Filca Cisl ed Enzo Pelle, Segretario nazionale Filca Cisl.

