Dalla Silicon Valley a Palermo, parte la sfida di Confidence Systems

Dalla Silicon Valley a Palermo. L'azienda californiana Confidence Systems apre un hub di Innovazione europeo nel capoluogo siciliano. L'obiettivo? Assumere più di 50 risorse da inserire in organico tra sviluppatori e specialisti web.

Confidence è una piattaforma che sfrutta l'intelligenza artificiale per monitorare i processi produttivi. Ideata dall'italoamericano Leonardo Rocco, in piena pandemia, è utilissima liddove ci siano più livelli di intervento e sequenze di operazioni. Aziende alimentari, ristoranti, catene alberghiere, banche. Un preciso sistema di controllo per assicurarsi che le procedure siano svolte nel modo giusto e che siano verificabili in ogni momento da parte del supervisore o del cliente stesso.

Stamane l'incontro con il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Presenti, nella Sala Gialla di Palazzo delle Aquile, Leonardo Rocco, CEO di Confidence System; Roberto Della Santina, COO; Massimo Zavatti, director of operations; Nick Figone, advisor; i fondatori di Edgemony, Daniele Rocco e Marco Imperato; e l’assessore Paolo Petralia Camassa.

"Esprimo apprezzamento a Leonardo Rocco - ha dichiarato il primo cittadino - la cui attenzione conferma la grande attrattività internazionale della città di Palermo e rafforza le occasioni di lavoro in un settore economico innovativo nel panorama mondiale".

“Tutto è nato in una cena con un amico, che mi ha proposto di creare un team a Palermo, era l'ultimo posto a cui pensavo – ha affermato Rocco, nel corso della presentazione alla stampa del pomeriggio nei locali della Fondazione Barbaro – Il mio è un nome siciliano, la mia famiglia è originaria della Sicilia e questo è un po' un ritorno a casa per me. Non me lo sarei mai immaginato”.

Oltre all'hub di innovazione legato al progetto Confidence, Rocco investirà 100mila euro per motivare e inserire ragazzi siciliani, dai 13 ai 18 anni, nel mondo del coding.

Nel video le interviste a: Daniele Rotolo fondatore di Edgemony; Leonardo Rocco, CEO di Confidence System; Paolo Petralia Camassa, assessore all'innovazione del comune di Palermo

