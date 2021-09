Docenti di sostegno specializzati all’estero esclusi dalla prima fascia, il SiLav: "Inseriti e subito depennati"

Un sit-in organizzato dal S.I.Lav., per sostenere i docenti specializzati sul sostegno all’estero, esclusi dalla prima fascia, in via San Lorenzo Colli, presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo.

"Le vicissitudini di questi docenti nascono questa estate quando gli stessi sono stati costretti ad adire al Tar Sicilia per farsi riconoscere la specializzazione ottenuta all’estero, dal Ministero dell’Istruzione", dichiara il Segretario Generale, Gaetano Giordano.

"Neanche il tempo di aver ottenuto - continua -, con Decreto Cautelare del Tar Sicilia, Sez II del 17 agosto 2021, n. 520, l’incarico su posto di sostegno, e quindi essere stati inseriti in I^ fascia negli elenchi aggiuntivi GPS, si sono ritrovati depennati dalla suddetta graduatoria (alcuni dei quali erano già stati assunti con regolare contratto). Il S.I.Lav. adotterà tutte le consequenziali azioni di tutela, aggiunge il Segretario Generale Gaetano Giordano, per questi docenti precari che meritano di avere garantita la propria dignità professionale".

© Riproduzione riservata