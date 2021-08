Wizz Air cerca assistenti di volo: il video delle selezioni a Palermo

L’attesa che si intreccia con il sogno di poter diventare un assistente di volo. Presso l’hotel Iblis di Palermo, questa mattina, si sono svolte le selezioni della compagnia aerea Wizz Air per la ricerca di assistenti di volo.

Tutti in fila per sperare di poter essere selezionati e “volare” verso un nuovo lavoro. “E’ il mio sogno – dice un candidato – la prima prova è andata bene, ci chiedono principalmente di parlare in inglese. Speriamo bene”.

“La compagnia è molto importante - dice un altro candidato – sarebbe il lavoro dei sogni, visto che mi piace molto viaggiare”. Ecco il video realizzato oggi.

