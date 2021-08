Ita, il sindacato Almaviva: "Nessun accenno al destino dei lavoratori, siamo preoccupati"

Ancora una volta la spada di Damocle pende sulla testa dei lavoratori Almaviva di Palermo. Ita, la Newco che prenderà il posto di Alitalia, ha individuato la società Covisian quale fornitore del servizio di gestione dell’assistenza clienti. La scelta lascia a terra Almaviva e nella paura della perdita del posto di lavoro 570 dipendenti del call center che gestiva le prenotazioni per Alitalia.

Insomma le nubi tornano ad addensarsi sul futuro di tanti lavoratori: “Siamo decisamente preoccupati - dichiara Massimiliano Fiduccia, sindacalista rsu Almaviva - nella nota diramata ieri da Ita nessun accenno viene fatto al destino dei lavoratori che attualmente curano il servizio per Almaviva. Abbiamo chiesto incontri urgenti, anche al Ministro del Lavoro Giorgetti per fare chiarezza sul futuro di questi lavoratori che ancora una volta tornano ad essere preoccupati per il loro futuro occupazionale”.

© Riproduzione riservata