Villa Sofia-Cervello di Palermo, ancora ferme le indennità dei lavoratori: la protesta

Manca ancora la nomina di un componente del collegio dei revisori e l’azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo non paga le indennità ai lavoratori. Bloccati tutti i riconoscimenti economici dovuti, dal bonus covid alle progressioni economiche orizzontali. Lo comunicano i sindacati Fials-Confsal, Nursind, Nursing Up e Uil al termine di un incontro con l’amministrazione, dopo che nei giorni scorsi i sindacati avevano manifestato davanti alla sede di viale Strasburgo.

“L'azienda – scrivono le sigle in una nota a firma Giovanna Carrà, Alfredo Guerriero, Gioacchino Zarbo e Luciano Gargano - consapevolmente ha affermato che si muoverà come sta già facendo in base ai decreti assessoriali di riferimento, ma che non intende in nessun modo, nonostante capisca le esigenze del personale, pagare qualsiasi indennità senza l’autorizzazione dei revisori o dell’assessore in prima persona”. Tutte le sigle si sono mostrate contrariate e hanno annunciato che non possono permettere “che i diritti dei lavoratori vengano rinviati a data da destinarsi”. Questa mattina manifestazione davanti all’assessorato regionale alla Salute.

Interviste ad Aurelio Guerriero (Nursind) e Giuseppe Forte(Fials)

