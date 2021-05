Primo maggio di protesta per i lavoratori Blutec, sit-in nella sede di Termini Imerese

Si sono riuniti davanti alla sede di Termini Imerese per un sit-in proprio nel giorno della Festa dei lavoratori. Sono gli operai della Blutec, pronti a ribadire alle istituzioni nazionali e regionali "che per noi non è Festa, dopo tanti troppi anni di rinvii e di progetti andati in fumo, siamo stanchi di attendere una vera soluzione industriale".

"I lavoratori non ce la fanno più - spiega Antonio Nobile, segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani -. Temiamo che non sarà approvato il programma presentato dai commissari straordinari di Blutec si potrebbe arrivare alla liquidazione dell’azienda e quindi ai licenziamenti. In mancanza dell’ok sul piano intanto è fondamentale la proroga dell’amministrazione straordinaria e la concretizzazione delle manifestazioni di interesse per l’area industriale di Termini. Bisogna pensare alle tutele per tutti, dipendenti Blutec e lavoratori dell’ex indotto Fiat perchè ancor più in questo momento non possiamo consentire la perdita di posti di lavoro".

