Forestali in protesta a Palermo: "Lavoratori fermi, a rischio la campagna di prevenzione"

Protestano a Palermo i forestali della manutenzione fermi in attesa dell'avviamento al lavoro da parte della Regione, nell'ambito della "campagna di prevenzione e manutenzione degli impianti boschivi".

Il sit-in si è svolto davanti al palazzo della Prefettura.

“La preoccupazione forte è che le somme non arrivino. Nella legge di bilancio non è stata inserita alcuna liquidità per l'avviamento al lavoro. Quest'anno tutto dipende dalla progettazione, che si avvarrà dei fondi europei Puc. Ma fino ad ora non risultano presentati i progetti da parte degli uffici", hanno detto il segretario generale di Fai Cisl Palermo Trapani Franco Nuccio, il segretario generale Flai Cgil Palermo Dario Fazzese e il segretario generale Uila Palermo Giuseppe La Bua.

In questo video di Marco Gullà, le interviste a Dario Fazzese del Flai Cgil e a Vincenzo Cuttitta del Flai Cisl.

