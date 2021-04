Raddoppio ferroviario a Cefalù, Falcone: "Impegno con Rfi per accelerare i lavori"

L'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone è stato in visita al cantiere del raddoppio ferroviario Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono. Presenti, tra gli altri, i sindaci di Cefalù, Rosario Lapunzina, e di Pollina, Piero Musotto, il direttore del dipartimento regionale Infrastrutture Fulvio Bellomo, il dirigente di Rfi Maurizio Infantino.

"Abbiamo in corso un confronto impegnativo con Rfi per accelerare i lavori e portare a termine la nuova stazione. Stiamo cercando di trovare una soluzione per galleria di smistamento, che ha creato non pochi problemi", ha detto l'assessore Falcone.

© Riproduzione riservata