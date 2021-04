Birra dei Vespri nell’elite delle artigianali: la storia di Bucaro, imprenditore di Altavilla

Nasce nel 2014 dalla passione e dall'esperienza della birra fatta in casa il cammino imprenditoriale di Gaetano Bucaro ad Altavilla Milicia in provincia di Palermo.

Muove i suoi primi passi producendo presso altri impianti le proprie ricette, che grazie a vari corsi all'università di Perugia vengono perfezionate.

Nel 2018 nasce il birrificio con una sala cottura da 350 litri e 2 fermentatori che col tempo diventano 4 e 2 botti di ex whisky ed ex Rhum dove viene affinata per 6 mesi la birra Chimera.

“La produzione è a carattere familiare, ed abbiamo prodotto circa 50 mila bottiglie nel periodo pre-Covid. Adesso abbiamo ridimensionato – dice Bucaro, padre della Birra dei Vespri - per motivi legati al mercato che soffre la pandemia. Il nostro impianto riesce a produrre circa 600 litri di birra in 10 ore. A Torino, Pistoia, Firenze, Bologna abbiamo nostri clienti affezionati, ma anche all’estero Svizzera, Francia e Germania. Adesso arrivano anche i successi”.

Ad altri riconoscimenti ottenuti recentemente si aggiungono qualche settimana fa due medaglie d’oro alla rassegna internazionale delle birre a Lione per entrare nell’elite delle birre artigianali. Carpiamo i segreti di questa birra artigianale con l’intervista a Gaetano Bucaro.

