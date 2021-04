Amazon al posto dell'ex Fiat di Termini Imerese? Il sindaco: "Porte aperte per nuovi investimenti"

Per molti è solo una suggestione, per altri invece c’è realmente qualcosa di concreto: Amazon potrebbe aprire un nuovo polo logistico in Sicilia e precisamente al posto della Blutec, l’ex Fiat di Termini Imerese, ormai da dieci anni quasi abbandonata, con i lavoratori perennemente in cassa integrazione e che fra qualche mese potrebbero ritrovarsi disoccupati.

Una lunga e tormentata storia quella dello stabilimento ex Fiat in provincia di Palermo, sogni, illusioni e delusioni: adesso la speranza che Amazon, colosso dell’e-commerce possa puntare proprio sul polo siciliano per l’apertura di un centro di smistamento: “Lo speriamo davvero tutti – commenta il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova – Termini è un polo importante, molto collegato. Chi vuole investire troverà porte aperte, ma lo dovrà fare seriamente”.

Amazon lavora a fari spenti, non fa filtrare nulla, e anche la politica prova a non sbilanciarsi molto: “Non abbiamo avuto altri contatti, ribadiamo che siamo disponibili, tutta l’area industriale di Termini Imerese ha bisogno di investimenti concreti”.

