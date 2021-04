Termini Imerese, un nuovo sito Amazon al posto della Blutec? "Teniamo i piedi per terra"

Suggestione e speranza si intrecciano ancora sul futuro della Blutec di Termini Imerese. L’ultima indiscrezione porta direttamente ad Amazon, il colosso dell’ecommerce che potrebbe far nascere proprio a Termini Imerese un proprio sito.

Tra i dossier di futuri investimenti di Amazon Italia ci sarebbe quindi il sito Blutec (ex Fiat) di Termini Imerese.

Una location che offre molti vantaggi. Il sito è collegato all’autostrada, alla ferrovia e al porto commerciale oggetto di un piano d’interventi da 150 milioni che migliorerà l’operatività della struttura. Falsa speranza o qualcosa di concreto?

I lavoratori Blutec, rappresentati da Roberto Mastrosimone, mantengono come di consueto i piedi per terra: “Ovviamente noi siamo aperti a qualsiasi investimento - dice Roberto Mastrosimone - ma ormai in questi anni ne abbiamo visto di tutti colori. Devo sottolineare che stiamo assistendo anche alla totale assenza da parte della regione Siciliana. Amazon? Ben venga, importante che sia qualcosa di concreto”.

