La crisi dello spettacolo, nuova protesta a Palermo: "Tolti i sostegni ai lavoratori"

Oggi, davanti al teatro Massimo di Palermo, sono tornati a manifestare i lavoratori dello spettacolo, insieme alla sigla sindacale Cub, per rivendicare diritti e dignità.

“Per oggi era prevista la sedicente riapertura indetta da Franceschini, che però per noi è una scusa - dichiara Antonio Tralongo di Cub informazione - una falsa riapertura per togliere i sostegni ai lavoratori dello spettacolo. Sostegni miseri, che non tutti, tra l’altro, sono riusciti a percepire”.

I manifestanti chiedono una riforma strutturale, “perché neanche prima andava bene: lavoratori in nero o a partita iva. Vogliamo un reddito di continuità, regolarizzazione concreta che segua il modello francese”.

