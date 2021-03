Sciopero dei rider a Palermo, flash mob alla Cala contro lo sfruttamento

Manifestazione dei rider anche a Palermo in occasione della giornata di sciopero proclamata a livello nazionale. I lavoratori del food delivery hanno percorso le strade cittadine in sella alle loro moto e bici fino a raggiungere il lungomare della Cala dove hanno dato vita a un flash mob per dire no a ogni forma di sfruttamento.

I manifestanti chiedono ai consumatori di non acquistare nulla oggi per sostenere la loro protesta. «Un lavoro simbolo di sfruttamento - dicono gli organizzatori - dove il rischio è solo per i rider costretti a turni duri e ad ogni pericolo. La cronaca degli ultimi tempi è stata contraddistinta da percosse, violenze e rapine subite dai lavoratori che non hanno alcuna garanzia».

Ieri sera un giovane è stato investito a Palermo in via Duca della Verdura, mentre faceva una consegna; è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.

Le interviste a Marco Tuttolomondo, Serena La Manna, Salvatore De Lisi, Gabriele Vetrano e Ridulfo Mario, segretario Cgil Palermo.

