Palermo, il direttore dell'hotel Mercure: "Basta poco alla Sicilia per diventare eccellenza"

Parla Andrea Stancato, il direttore dell'hotel Mercure di Palermo che un anno fa decise di rimanere per 14 giorni all'interno del suo albergo insieme con alcuni componenti dello staff per assistere un gruppo di turisti bergamaschi risultati positivi al Covid 19, i primi casi di contagio in città.

Si è voluto infatti rendere omaggio a Stancato per il suo #quivatuttobene, che diventò un esempio per tutta l'Italia.

"Si tratta di un premio organizzato dai miei amici e che ricevo con molto piacere - ha commentato Stancato -. Andrò sempre avanti per trasmettere passione e competenza nel settore alberghiero. Basta poco per far diventare la Sicilia una vera e propria eccellenza. Ci stavamo riuscendo, ma la pandemia ci ha fermato. Ad oggi posso dire che comunque ripartiremo senza problemi".

Il riconoscimento è stato assegnato da Confesercenti. Presente alla premiazione la presidente di Palermo Francesca Costa, Vittorio Messina in qualità di presidente nazionale di Assoturismo, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l'assessore alle attività Produttive Leopoldo Piampiano.

