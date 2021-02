Contratto in scadenza, navigator in piazza anche a Palermo

Navigator in piazza. Il 30 aprile, in assenza di rinnovi, i 429 lavoratori assunti in Sicilia per la ricerca del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza perderanno il posto di lavoro.

Anche a Palermo oggi hanno protestato nonostante la pioggia e con loro erano presenti pure alcuni percettori del reddito di cittadinanza.

“Vogliono manifestare insieme a noi per mostrare che questa non è una misura assistenziale, ma il loro obiettivo è quello di inserirsi nel mondo del lavoro e attraverso i navigator avere un sostegno nel percorso che li porterebbe un giorno ad avere effettivamente un'attività lavorativa”, commentano. Nel video le interviste a Gattuso Nidil e alla navigator Daniela Di Stefano.

