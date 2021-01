Palermo, la protesta di forestali e sindacato Sifos a Palazzo d'Orleans: "Lavoriamo nell'incertezza"

Anno nuovo, vecchie vertenze. Tornano in piazza a protestare i lavoratori forestali supportati dal sindacato Sifos. Davanti Palazzo d’Orleans, una trentina di forestali hanno inscenato la prima manifestazione dell’anno: “Siamo ancora qui, in cerca di chiarezza e soprattutto della stabilizzazione. Siamo i precari storici di questa isola - dicono i forestali - lavoriamo nell’incertezza, oltre ai soldi arretrati che la regione ci deve, chiediamo anche la riforma per dare lustro a tutta la categoria”.

