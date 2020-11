Corone di fiori a palazzo d'Orleans, il video della protesta dei fioristi a Palermo

La nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci "abbassa" le saracinesche di tutti fioristi tranne che per le attività vicine ai cimiteri. Scoppia così la protesta degli operatori di settore che espongono corone e cesti di fiori davanti a palazzo d'Orleans, riempiendo i marciapiedi di piazza Indipendenza, e che "non comprendono il perché di un decreto che chiude attività che in tutta Italia rimangono aperte anche nelle zone rosse", dice Francesca Costa, presidente Confesercenti Palermo. "Non dimentichiamo che - prosegue - nel periodo del primo lockdown totale che i fioristi hanno avuto gravissime perdite mandando al macero tonnellate di fiori".

"Mancano le regole e la certezza delle regole - aggiunge Ignazio Ferrante, presidente Assofioristi Confesercenti Palermo -. La Regione Sicilia chiede la chiusura del venerdì per attivarsi domenica. Così si gioca con la vita delle imprese", conclude.

