Una bara nera a Palazzo dei Normanni a Palermo: il video del "funerale del lavoro"

Un vero e proprio funerale sul lavoro, con una bara alzata da alcuni ristoratori e gestori di locali a Palermo. Dinanzi Palazzo dei Normanni, in molti oggi hanno inscenato un flash-mob con tanto di bara per celebrare quello che gli imprenditori hanno definito: “Il funerale del lavoro”.

“Il governo sta dando l’ultima mazzata - dice Alfio Zambito, presidente di Feipe Assoimpresa - siamo ormai arrivati al capolinea se non ci saranno aiuti”. “Il nuovo lockdown mascherato è una condanna per tutti noi - aggiunge un ristoratore - credo che questa volta in pochi si rialzeranno”

