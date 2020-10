“Senza il reddito di cittadinanza non so come fare”, grido d'allarme dallo Zen di Palermo

“Mi è decaduto il reddito di cittadinanza e adesso non so cosa fare”. Il grido d’allarme arriva da una donna residente nel quartiere Zen a Palermo con cinque figli a carico e tutti disoccupati. “Il nostro unico sostegno è il reddito, senza questo non so come andare avanti. Non posso stare con la carta bloccata, devono aiutarci, o ci danno un lavoro”.

Coloro che percepiscono il sussidio dovranno subire un mese di stop il mese entrante per le verifiche e per presentare la domanda nei Centri per l’impiego e nei Caf. Uno stop che piano piano coinvolgerà tutti i 560 mila beneficiari del sussidio in Sicilia.

La preoccupazione di lungaggini burocratiche, considerando anche l’emergenza Covid che ha messo ko gli uffici è molto alta: “Spero che tutto possa risolversi, perché il reddito è la nostra unica fonte di sostegno”.

Video di Marco Gullà

© Riproduzione riservata